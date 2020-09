Playoff NBA: Anunoby salva i Raptors sulla sirena e fa 2-1! Tutto facile per i Clippers in Gara 1

Denver Nuggets 97-120 Los Angeles Clippers (Clippers avanti 1-0)

Nella nostra Playoff Preview vi avevamo anticipato uno dei fattori che avrebbe potuto influire maggiormente sulla serie tra Clippers e Nuggets: la stanchezza. Ed è stato fin da subito evidente che Kawhi Leonard e compagni avessero una marcia in più, già a partire da Gara 1.

Denver combatte ad armi pari con gli avversari per soli 12 minuti. Nel primo quarto, infatti, i Nuggets chiudono in perfetta parità, 31-31, dopo il bell’assist di Jamal Murray per Nikola Jokic:

Il secondo periodo è però la svolta della partita, in negativo per Denver e in positivo per i Clippers. I ragazzi di Doc Rivers iniziano a segnare in ogni modo guidati, manco a dirlo, da Leonard:

Il numero 2 è un cruccio irrisolvibile per la difesa dei Nuggets e chiude la sua prima metà di gara con un grandioso 8/11 al tiro. I Clippers martellano anche in difesa, tenendo gli avversari al 25% nel secondo quarto.

Il terzo periodo segue la stessa solfa del secondo: i Clippers non segnano più 38 punti come nel quarto precedente ma si fermano a 22, concedendo però ai Nuggets solo 16 punti. Il risultato è che il divario si amplia ulteriormente, fino ad arrivare a toccare le 29 lunghezze. Di fatto, la partita è chiusa dopo tre quarti. I Clippers rimangono concentrati fino alla fine, evitando di subire una rimonta come nella serie precedente.

Ottima la gabbia difensiva costruita da Doc Rivers: Jokic e Murray vengono tenuti rispettivamente a 15 e 12 punti: 6/14 al tiro il primo, 5/15 il secondo.