NBA, Clippers-Dallas: multati Luka Doncic e Marcus Morris

La NBA, dopo diversi giorni di analisi, ha deciso di multare Luka Doncic e Marcus Morris per una serie di comportamenti scorretti durante Gara 6 della serie di primo turno Playoff tra Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers.

L’ala losangelina è stata multata di 35.000 dollari per aver colpito in maniera violenta il playmaker avversario nell’episodio del fallo incriminato che ha portato, poi, alla sua espulsione. Un gesto definito ‘sconsiderato’ dalla lega stessa. Nel frattempo la NBA ha fatto sapere che Morris potrà essere della partita, in Gara 1, contro i Denver Nuggets in vista della prossima serie che vedrà impegnati i Clippers contro Nikola Jokic & co.

Doncic, invece, dovrà pagare 15.000 dollari di sanzione dopo essere stato beccato a lanciare un pallone addosso agli arbitri successivamente ad un fallo di sfondamento fischiato a suo sfavore durante un’azione di gioco.

