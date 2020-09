NBA, Heat-Bucks: gli arbitri spiegano le decisioni del finale di gara

Il finale di Gara 2 di Heat-Bucks è stato qualcosa di davvero particolare, soprattutto grazie agli arbitri. Aldilà del risultato, che ha visto gli Heat vincere per la seconda volta consecutiva e portarsi sorprendentemente sul 2-0 nella serie, è davvero curioso il timing con cui Butler e compagni hanno ottenuto la vittoria.

In situazione di perfetta parità infatti, Jimmy è andato in lunetta per tirare i due liberi decisivi con 0.0 secondi rimasti sul cronometro. Sì, a tempo scaduto. Ma andiamo con ordine.

Il finale di partita, oltre che per questo curioso episodio, è stato caratterizzato da un altra chiamata arbitrale che ha fatto storcere il naso a molti, in particolare ai tifosi Heat. Sotto 114-111 e con la palla in mano, Khris Middleton tenta una tripla per il pareggio. Dragic, dalle immagini praticamente fermo, commette un fallo per non aver permesso un atterraggio pulito all’avversario:

Middleton ha poi segnato i tre liberi che hanno riportato la sfida in parità. A questo punto la palla è degli Heat, che con Butler tentano il tiro della vittoria. Jimmy subisce fallo, secondo gli arbitri, a tempo scaduto, ma con la palla partita prima della sirena. Da regolamento, sono due tiri liberi con zero secondi sul cronometro:

Jimmy Butler gets the foul at the buzzer 😱😱😱 pic.twitter.com/DYQUkCBcoK

Butler ha poi segnato entrambi i tiri liberi, seppur con qualche brivido:

Game 3 ⏩ Fri. (9/4) at 6:30pm/et on TNT pic.twitter.com/CqJDwzVjuw

Jimmy Butler comes up CLUTCH at the line, putting the @MiamiHEAT up 2-0!



Nel post-partita, gli arbitri hanno rilasciato, nella persona di Marc Davis, un comunicato per spiegare le decisioni prese nel finale di Heat-Bucks:

“Nella sua giocata, Dragic non concede spazio a Middleton. Dopo che [Middleton] inizia il suo movimento di tiro, non gli lascia lo spazio per atterrare correttamente. Il contatto tra il corpo di Dragic e il ginocchio di Middleton è falloso, ne compromette l’equilibrio, per questo viene visto come non consentito e punito come fallo su tiro”

“Allo stesso modo, Butler inizia il suo movimento di tiro e lo lascia partire [il tiro] prima della sirena. Questo lo rende un tentativo regolare. Gli deve essere lasciato lo spazio per atterrare e Giannis lo tocca con la mano sinistra sul torace, mi è sembrato che avesse influenzato il suo equilibrio e che non gli avesse lasciato il giusto spazio per atterrare. Per questo ho fischiato un fallo su tiro”

“Il tiro è stato effettuato prima della sirena […] Il contatto è avvenuto a cronometro scaduto e da regolamento i tiri liberi sono assegnati con nessun giocatore in campo e zero secondi sul cronometro”