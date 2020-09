Playoff NBA: vittoria in Gara 7 per i Rockets. Successo per Miami contro i Bucks

Milwaukee Bucks 114-116 Miami Heat (Miami conduce per 2 a 0)

Dopo una gara 1 dominata da Miami, i Bucks si presentavano alla palla a due con l’esigenza di vincere. Gli Heat partono subito forte, ritrovandosi subito sopra di 5 dopo un paio di minuti. Dall’altra parte però un Brook Lopez da 9 punti in 3 minuti sul parquet pareggia la partita. Tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo, Miami riesce ad accumulare un sostanziale vantaggio, portandosi avanti di 13 punti. Milwaukee rimane però aggrappata agli avversari, e gli Heat entrano in spogliatoio con un vantaggio di soli 6 punti.

Rientrati in campo, i Bucks sono tutta un’altra squadra e, grazie a un parziale da 18-12, riportano la partita in pareggio. Ad inizio quarto quarto Milwaukee si riporta davanti nel punteggio per la prima volta dall’inizio della partita. Il vantaggio di Giannis e compagni non dura però molto, con Miami che si ritrova con 9 punti di vantaggio a neanche 2 minuti dalla fine.

Parte però la rimonta dei Bucks, i quali si ritrovano sotto di 6 punti a 15 secondi dalla fine. La schiacciata di Giannis e il layup di Brook Lopez, mentre dall’altra parte Butler tira 1/2 ai liberi, porta il punteggio sul 114-111. Sulla rimessa dall’altra parte del campo, la palla arriva nelle mani di Middleton che, a 4 secondi dalla fine, tira da 3 punti. Non arriva il canestro, ma arrivano 3 tiri liberi per il fallo di Goran Dragic. Middleton li segna tutti e 3, e il punteggio dice 114-114. La rimessa degli Heat è per Butler che, dopo un paio di palleggi, prova un tiro da 2. Il tiro non entra, ma gli arbitri, grazie anche all’Instant Replay, chiamano un fallo su tiro di Antetokounmpo. Con 0 secondi sul cronometro, Butler segna entrambi i liberi, portando a casa anche Gara 2 della serie.

Gli Heat mandano 7 giocatori in doppia doppia nei punti segnati. 23 punti per Goran Dragic, 17 per Tyler Herro uscendo dalla panchina. Per i Bucks non bastano la doppia doppia di Giannis Antetokounmpo (29 punti + 14 rimbalzi), i 23 punti di Middleton e i 16 di Brook Lopez e Bledsoe.

Houston Rockets 104-102 Oklahoma City Thunder (Houston vince la serie sul 4 a 3)

Win or go home. In gara 7 della serie, non c’era più margine d’errore per Houston e OKC. E la partita è una montagna russa, con entrambe le squadre che riescono ad avere dei buoni parziali e portarsi avanti, con gli avversari che poi fanno altrettanto. I Rockets accumulano un vantaggio massimo di 8 punti nella partita, OKC di 6. Houston guida per tutto il terzo quarto, sempre con l’inerzia della partita in mano ma senza sembare mai di poter dare quello strappo per vincere.

Ad inizio quarto quarto, i Rockets sono sopra di 7, ma la partita si riapre molto presto. Schroder, Dort e CP3 riportano i Thunder sul pareggio. Dall’altra parte Covington segna un paio di triple davvero importanti e, dopo diversi canestri, i Rockets si ritrovano avanti sul 99 a 96. Il punteggio si blocca per alcuni minuti, almeno fino a quando la tripla di Dort pareggia la partita. Harden segna un layup da 2 punti e, dopo i canestri di Shai per OKC e Gordon per Houston, i Rockets sono sempre avanti di un punto. A 4 secondi dalla fine, i Thunder costruiscono un ottimo tiro per Dort grazie allo scarico di Gilgeous-Alexander. Ma Harden riesce a stoppare la tripla avversaria, regalando ai suoi la giocata che deciderà la partita.

La partita finisce sul 104 a 102, e la vittoria regala a Houston le semifinali di Conference contro i Los Angeles Lakers di LeBron e compagni. Nonostante abbia realizzato la giocata decisiva, James Harden non è stato autore di una grandissima partita (17 punti e 9 rimbalzi, tirando 4/15 dal campo e 1/9 dall’arco dei 3 punti). 21 punti invece sia per Eric Gordon sia per Robert Covington. 20 punti e 9 rimbalzi per uno degli ex della partita, Russell Westbrook.

Serata da record invece per i Thunder nonostante la sconfitta. Luguentz Dort diventa il primo undrafted della storia a segnare almeno 30 punti (10/21 dal campo e 6/12 da 3 punti) in una partita decisiva di una serie Playoff. Chris Paul diventa invece, grazie a una tripla doppia da 19 punti, 11 rimbalzi e 12 assist, il giocatore più anziano della NBA a registrarne una in una gara 7 di Playoff. 19 anche i punti di Shai Gilgeous-Alexander.