NBA, Butler alza la guardia dopo il 2-0: “Non possiamo rilassarci”

Un po’ a sorpresa, ma con tutto il merito del mondo, i Miami Heat, #5 seed ad Est, sono avanti 2-0 nella serie contro i Milwaukee Bucks, #1 seed e miglior record dell’intera lega.

Che la banda allenata da coach Spoelstra fosse una mina vagante era praticamente una certezza, ma in pochi potevano aspettarsi un impatto tanto positivo e una serie di risultati così buona, ancora senza sconfitte.

La vittoria che ha permesso agli Heat di portarsi 2-0 nella serie è arrivata a tempo scaduto, con Butler a segnare, col brivido, due tiri liberi a tempo scaduto. Gli arbitri hanno poi spiegato il perché di questa particolare, quanto rara, decisione.

Jimmy Butler comes up CLUTCH at the line, putting the @MiamiHEAT up 2-0!

Game 3 ⏩ Fri. (9/4) at 6:30pm/et on TNT pic.twitter.com/CqJDwzVjuw

— NBA (@NBA) September 3, 2020