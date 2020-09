Se l’orlo dell’eliminazione potrebbe essere rappresentato da uno 0-3 nella serie, Antetokounmpo e i Milwaukee Bucks sono ormai solo ad un passo da questo orlo. Dopo la sconfitta arrivata letteralmente a tempo scaduto in Gara 2, il greco e tutta la squadra sono stati messi sul banco degli imputati.

Partiti come super-favoriti, col miglior record della lega e pronti a dare l’assalto al titolo, i ragazzi allenati da coach Budenholzer si ritrovano ora in una situazione di grande difficoltà. Giannis ha voluto regalare la sua riflessione sul momento difficilissimo e su come i Bucks potrebbero uscirne:

“Dipende da noi. Dipende sempre da noi. Per questo ci alleniamo, per questo abbiamo un piano partita, per questo dobbiamo scendere in campo e giocare più duramente, per questo dobbiamo segnare di più”

“Non dipende dall’altra squadra, possono essere i Miami Heat ora, potranno essere un’altra squadra al prossimo turno, o la prossima stagione. Dipenderà sempre da noi. Come possiamo migliorare? Come possiamo non ripetere gli stessi errori? Come possiamo non perdere palloni nel finale di partita? Come possiamo creare tiri più facili?”