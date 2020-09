NBA, Donovan Mitchell sconvolto dopo Gara 7

Donovan Mitchell è risultato sconvolto dopo la fine della partita che ha segnato la sconfitta degli Utah Jazz per 80-78 contro i Denver Nuggets. Il giocatore è stato beccato dalle telecamere con gli occhi rossi e in lacrime, con lo sguardo disperato.

I Jazz sono stati molto vicini a qualificarsi al secondo turno dopo aver guidato la serie per 3-1 ed essere addirittura in vantaggio di 15 punti nella seconda metà di Gara 5, un importante progresso avuto dalla squadra dello Utah negli ultimi mesi.

“Siamo pronti a sfidare chiunque. Questa cosa è sempre stata chiara a tutti. Per quanto riguarda me, non posso mentire circa il fatto che certe cose che ho fatto mi abbiano sorpreso, ma non è nulla su cui non abbia lavorato prima. C’erano dubbi sul nostro modo di difendere ed attaccare, ma abbiamo fatto passi in avanti nella direzione giusta.”