NBA, Jimmy Butler commenta la mancata difesa di Antetokounmpo in Gara 1

Jimmy Butler ha messo a referto 40 punti nella recentissima Gara 1 delle semifinali della Eastern Conference. Questa sensazionale prestazione ha permesso ai suoi Miami Heat di portarsi in momentaneo vantaggio nella serie, a discapito dei rivali Milwaukee Bucks.

Perché la stella avversaria, nonché fresco vincitore del premio di Difensore dell’Anno, Giannis Antetokounmpo, non ha marcato l’incandescente Butler nel corso della partita? Così ha risposto proprio Jimmy Butler :

“Non sono sorpreso che non mi abbia marcato. La situazione è semplice, per la verità. Giannis ha ricevuto il premio universale di ‘Miglior Difensore dell’Anno’, ma esistono numerosissime sfumature della difesa. Giannis si può definire un difensore ‘da aiuto’, dal momento che ha costruito i successi di una stagione intera sull’aiuto portato dal lato debole. Questo è quello che fa meglio e non si occupa quindi di difendere su una guardia al di fuori dell’area. Non sono quindi sorpreso che non mi abbia marcato in isolamento, perché, se hai lavorato con successo per un anno su un fondamentale, è controproducente stravolgere il tuo approccio alla difesa in una partita così importante. Proprio per questo motivo, dovesse mai marcarmi a partire dalla metà campo nel corso della serie, la loro difesa in aiuto perderebbe un enorme apporto oppure si addenserebbe disordinatamente con più uomini in area. Questo ci creerebbe un ulteriore vantaggio: scaricare il pallone sui tiratori liberi. Dovessero costantemente raddoppiarmi, sappiate che ci sono altri ragazzi nella mia squadra capaci di grandi prestazioni balistiche. Questi Heat possono stupire.”