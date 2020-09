Per i Toronto Raptors di Nick Nurse è arrivata la seconda sconfitta in semifinale contro i Boston Celtics: questa volta gli uomini di coach Stevens si sono imposti per 102-99, guidati da Jayson Tatum.

Proprio sul numero 0 dei Celtics, autore di 34 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, si sono concentrate le polemiche di coach Nurse. Nel corso della partita, infatti, Tatum ha tirato e realizzato 14 tiri liberi.

Troppi secondo Nick Nurse, che riprende gli arbitri accusandoli di aver avuto un occhio di riguardo per Tatum. Queste le sue parole riprese da Ben Golliver del Washington Post:

“L’unica cosa frustrante di questa sera è che [Tatum] ha tirato 14 tiri liberi, che sono quanto tutta la nostra squadra ha tirato oggi: si sono presi molta cura di lui stasera”

Raptors coach Nick Nurse on Celtics’ Jayson Tatum after Game 2 loss: “The only frustrating part is that he shoots 14 free throws tonight, which is as much as our whole team shoots. … They took very good care of him tonight.” pic.twitter.com/q8wwbsOi7Z — Ben Golliver (@BenGolliver) September 2, 2020

La critica mossa da Nurse agli arbitri parte dall’analisi delle statistiche: Boston ha tirato 25 tiri liberi segnandone 23, mentre Toronto su 19 ne ha realizzati 16. Un dato che non è piaciuto al coach dei Raptors.

Ma la polemica di Nurse non si ferma solo a Tatum. Nel mirino del coach di Toronto c’è anche un mancato fallo di Smart su Siakam, come riporta Bleacher Report:

“Ho rivisto quello che, sfortunatamente, è successo e penso che Smart abbia commesso fallo su di lui”

Nick Nurse on Siakam's drive late in the 4Q: “I think [Marcus] Smart fouled the s–t out of him.” (via @BenGolliver)pic.twitter.com/tfqFDJKBHH — Bleacher Report (@BleacherReport) September 2, 2020

Gara 3 si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì. Una partita da dentro o fuori per Toronto che, se vuole sperare nel riaprire i giochi, non può perdere. Lo sa bene coach Nurse, come afferma a ESPN:

“Tutte le partite della serie sono critiche, ma la prossima lo è ancora di più. Ne siamo consapevoli, dobbiamo prepararci al meglio”

Per provare a difendere la corona e sperare nel passaggio del turno, Toronto deve cambiare qualcosa. Boston, tuttavia, vuole continuare a macinare vittorie e conquistare, il prima possibile, la finale di Conference.

