Jamal Murray e i suoi Denver Nuggets affronteranno, nella notte tra giovedì e venerdì, i Los Angeles Clippers nella semifinale della Western Conference. Con la vittoria di questa notte per 78-80, Murray ha scritto la parola fine alla stagione di Donovan Mitchell, stella degli Utah Jazz e suo rivale in questa serie.

In merito a questo duello, il playmaker dei Nuggets ha speso parole di elogio nei confronti del rivale sconfitto. Queste le sue parole a NBA TV:

“È stato un duello incredibile, epico. Lui ha guidato la sua squadra in ogni partita, sia nella vittoria che nella sconfitta. Ha lottato e, per questo, merita rispetto. Parliamo anche fuori dal campo: siamo entrambi ragazzi dell’Adidas, ci vediamo spesso. Gli rendo omaggio perché è stata una grande battaglia, e non sarà nemmeno l’unica. Ci aspettiamo di giocare contro molto spesso in futuro. Alza il mio livello di gioco e io il suo, è molto divertente. Tiriamo fuori il meglio l’uno dall’altro”

“We bring the best out of each other.“ Jamal Murray discusses competing against Donovan Mitchell. pic.twitter.com/lZBEGz2ZdZ — NBA TV (@NBATV) September 2, 2020

Jamal Murray ha chiuso con 17 punti, 2 rimbalzi e 4 assist, mentre Mitchell con 22 punti, 9 rimbalzi e 1 assist. Tuttavia il vero trascinatore dei Nuggets è stato Nikola Jokic, autore di 30 punti, 14 rimbalzi e 4 assist: una prestazione che è valsa la semifinale contro i Clippers.

Denver affronterà Leonard & Co. nella notte tra giovedì e venerdì, una notizia che ha sorpreso Murray, visto che non si aspettava di giocare così presto, ma sperava di avere più tempo per riposarsi e preparare la partita:

“Giochiamo giovedì? Le semifinali iniziano così presto? Oh amico, ci sono rimasto male”

"We play Thursday?!" @BeMore27 was pretty bummed when @notthefakeSVP told him the Nuggets play again in two days 😂 pic.twitter.com/moJMqhF6K5 — SportsCenter (@SportsCenter) September 2, 2020

I Clippers hanno eliminato i Dallas Mavericks (4-2) guidati da Kawhi Leonard: l’ultimo ostacolo per arrivare alle finali di Conference sono i Nuggets. Tuttavia né Jokic né Murray vogliono recitare la parte dell’agnello sacrificale.

