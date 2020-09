NBA, Jokic pronto per Gara 7 contro Utah: “Stiamo giocando bene, ce la faremo”

Dopo essere ‘sopravvissuti’ a due elimination-game, i Denver Nuggets sono arrivati, con diritto, a giocarsi Gara 7 contro gli Utah Jazz. Win or Go Home per ambo le compagini che devono mostrare tutto il loro valore. Non ci sarà rivincita. Appuntamento che per molti giocatori tende ad alzare la pressione, ma non per Nikola Jokic il quale, davanti ai microfoni dei giornalisti, si è professato rilassato in vista di Gara 7:

“Ad essere onesti, per noi le due ultime partite sono state delle Gare 7, quindi è ancora una volta un ‘Win or Go Home’. Forse è meglio così dato che stiamo giocando più rilassati da quel momento. Non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Sappiamo che se perdiamo, andremo a casa. Ed è qui che troviamo la forza necessaria per alzare il nostro livello. Non lasceremo nulla al caso, lotteremo a rimbalzo e ci aiuteremo l’uno con l’altro. Questi sono i motivi per cui stiamo giocando davvero bene in questo momento.”

Giocare sull’orlo dell’eliminazione nelle due precedenti partite, sembra aver tirato fuori il meglio dai Nuggets e da Jamal Murray. E con la partita in programma stanotte contro i Jazz, per Denver sarà la terza serie consecutiva che finirà a Gara 7, contando anche lo scorso anno.

Anche coach Malone ha voluto commentare la prossima Gara 7:

“Qualcuno tornerà a casa stasera e il nostro piano è che non siano i Denver Nuggets. Ovviamente ci vorrà un grande sforzo collettivo, ma sono sicuro che i miei ragazzi saranno pronti. Loro apporteranno alcuni cambiamenti, soprattutto dopo le ultime prestazioni di Jamal. Dobbiamo provarci. È il nostro momento.”

