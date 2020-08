Vivere e lavorare nella piccola bolla di Orlando, a quanto pare, può avere risvolti positivi oltre ai, soliti, negativi come quelli di non poter vedere la propria famiglia o i propri amici. Come detto, può anche essere divertente e, a volte, educativo. È così che alcuni membri dei Boston Celtics stanno cercando di trascorrere il loro tempo nel campus di Disney World e il risultato è commovente.

I Boston Celtics insegnano a nuotare a Tacko Fall

Tacko Fall, rookie dei Celtics, sta ancora imparando a nuotare. Quindi, con una piscina a loro disposizione, i suoi compagni di squadra, Enes Kanter e Jaylen Brown, hanno deciso di aiutarlo attivamente, scendendo in acqua insieme a lui.

Come si può notare dal video qui sopra, i due cercano di aiutare Fall a galleggiare in acqua mentre lui muove braccia e gambe in maniera più o meno coordinata. Come confessato dal lungo, Tacko non ha mai imparato a nuotare durante la sua infanzia anche se la sua casa a Dakar, in Senegal, si trovata proprio vicino all’acqua.

Quando l’ex protagonista della University of Central Florida si è unito ai Celtics, la vicepresidente delle pubbliche relazioni del team, Heather Walker, che lavorava come bagnina, si è impegnata a suo tempo a tentare di insegnare a Fall come nuotare. A novembre 2019, Fall ha quindi frequentato alcune lezioni di nuoto con i bambini del Boys & Girls Clubs del Charlestown Club in quel di Boston.

E chissà che per Tacko non sia arrivato il momento buono grazie all’aiuto dei suoi due prodi compagni di squadra.

