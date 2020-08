NBA, i giocatori hanno parlato con i proprietari delle franchigie per portare dei cambiamenti

Stando agli ultimi aggiornamenti, i giocatori hanno avuto modo di parlare con i proprietari delle franchigie NBA per spingerli a portare dei cambiamenti evidenti per combattere il razzismo sistemico diffuso in tutti gli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito da Taylor Rook, di Bleacher Report, i giocatori hanno svolto una riunione in chiamata, grazie alla quale sono rimasti molto soddisfatti, ottimisti che qualcosa di nuovo possa succedere:

Inoltre, secondo quanto riferito, l’ultima voce nella chiamata è stata quella di LeBron James, il quale ha ribadito che tutto il lavoro fatto fin’ora non deve andare perso e, anzi, deve continuare.

Sources say Lebron James was the last player to speak on the call and he delivered a strong, thoughtful message to the owners. His main point was that the work has to continue, and the owners have to truly dedicate to advancing this cause.

Shams Charania, che ha partecipato alla riunione, con un Tweet ha fatto un riassunto su quanto si è detto.

Sources: In NBA players/owners meeting: Players challenged owners to be proactive, not reactive, to social justice changes; create actions, not simply financial commitments.

And: NBA/NBPA will create a new program to work on player-created initiatives on daily basis.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2020