La lettera di Adam Silver al mondo NBA dopo il caso Jacob Blake

Il Los Angeles Times ha rinvenuto la lettera che Adam Silver, in seguito ai recenti boicottaggi delle partite organizzati dai giocatori, avrebbe indirizzato ai lavoratori del mondo NBA. Le suddette operazioni di astensione dal campo rimontano all’ennesimo episodio di cronaca nera statunitense: l’uccisione dell’afroamericano Jacop Blake perpetrata dalle forze dell’ordine del Wisconsin.

Il Commissioner ha comunicato quanto segue:

Cari Colleghi,

Ho avuto modo di parlare con alcuni di voi e posso senz’altro comprendere le sensazioni di dolore, di rabbia e di frustrazione che stanno attanagliando i vostri animi. Sono tempi difficili, specialmente per coloro i quali si trovano a dover lavorare nei campus di Orlando e Bradenton, irrimediabilmente lontani da amici e familiari.

Anzitutto, supporto pienamente le decisioni dei giocatori NBA e delle giocatrici WNBA, perché si impegnano veramente per contrastare le ingiustizie sociali. Riconosco il trauma e la paura che derivano dalla violenza e dalla consapevolezza che le iniquità razziali continuino a persistere nel nostro Paese.

Ieri ho parlato a lungo con i giocatori, gli allenatori ed i proprietari delle franchigie. Abbiamo cercato, in qualità di azienda, di concordare quali saranno i prossimi nostri passi contro il razzismo e la disparità sociale. Lavoreremo per evidenziare i difetti della giustizia, per incrementare il suffragio, per limitare gli abusi di violenza delle forze dell’ordine.

Secondo alcuni di voi la Lega dovrebbe fare di più. Vi prego di credermi quando dico che, in qualità di Commissioner, mi sto spendendo per portare, in termini realizzabili, i cambiamenti più logici e necessari. Grazie agli sforzi della nostra Social Justice Task Force ed alle brillanti iniziative da essa patrocinate, come la creazione della NBA Foundation, volta al finanziamento ed alla salvaguardia della comunità nera, stiamo procedendo correttamente.

Sono qui per ascoltare i miei collaboratori e vi incoraggio a farvi avanti, per proporre onestamente le vostre idee. Qualora aveste domande, richieste, lamentele, non esitate ad interpellare me, i miei collaboratori Mark Tatum ed Oris Stuart od i capi dei vostri reparti. Siamo qui per ascoltarvi ed aiutarvi.

Cordiali saluti,

Adam