La NBA rilascia un comunicato sulla ripresa dei Playoff

Dopo 24 ore di sostanziale silenzio, la NBA ha pubblicato il suo primo comunicato ufficiale dal clamoroso boicottaggio dei Milwaukee Bucks. La lega di Adam Silver, una volta terminato il Board of Governors con i proprietari delle varie franchigie, ha ufficializzato la sospensione di tutte le partite in programma nella serata di oggi e spera di poter riprendere le attività nel weekend. Questo il comunicato apparso sui canali ufficiali della NBA:

“Le partite di playoff in programma oggi non verranno giocate come previsto. Speriamo di riprendere a giocare venerdì o sabato. Nel pomeriggio è in programma una video conferenza per decidere i prossimi passi: vi prenderanno parte un gruppo di giocatori NBA, i rappresentanti delle 13 squadre ancora a Orlando, dirigenti NBPA, e Michael Jordan, come presidente del comitato sui rapporti di lavoro”.