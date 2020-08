NBA, Milwaukee distrugge Orlando 121-107: i Bucks avanti 2-1 nella serie

No mercy per i Milwaukee Bucks che non hanno avuto pietà degli Orlando Magic in Gara 3 del primo turno di questi Playoff NBA 2020. La compagine di Budenholzer ha aggredito la partita sin da subito, intontendo gli avversari nei primi 24 minuti. I meriti sono da attribuire alla coppia formata da Middleton & Antetokounmpo in discreta forma offensiva. Così prima dell’intervallo lungo, i Bucks si sono ritrovati in vantaggio di +27 punti, con il risultato di 70-43.

Nel secondo tempo per la squadra del Wisconsin si è quindi trattato di gestire le distanze con la dovuta tranquillità dopo aver scavato un solco rassicurante che Orlando ha provato parzialmente a ridurre. Il punteggio al termine del terzo quarto, però, recita comunque un -22 troppo pesante da azzerare negli ultimi 12 minuti di gioco. Così ecco che Milwaukee comincia a dare minuti a giocatori di rotazione (e non) per la dichiarata vittoria finale sul risultato di 121-107.

Con questa W conquistata, Milwaukee acquisisce il vantaggio nella serie per 2-1 e nel prossimo appuntamento di lunedì sera cercherà di avvicinarsi alla qualificazione al prossimo turno. Servirà, però, ripetere quanto visto nella serata di oggi dove ha funzionato tutto: dall’approccio alla partita, all’energia difensiva, fino alla bella prestazione corale.

Come detto prima, Giannis Antetokounmpo è stato protagonista annunciato con una nuova doppia-doppia da 35 punti + 11 rimbalzi e 7 assist, seguito da Middleton a quota 17 punti e da Brook Lopez il quale si è fermato a 16. Dall’altra parte niente da fare per Orlando che spreca i 24 di un positivo DJ Augustin e 20 a testa tra Vucevic e Terrence Ross.

Milwaukee Bucks-Orlando Magic 121-107 (Milwaukee conduce la serie 2-1)

