Oggi Kobe Bryant avrebbe compiuto 42 anni. Sono stati diversi i messaggi di ricordo per l’ex stella dei gialloviola, tra cui quello di Vanessa Bryant, il più toccante di tutti. Vanessa, tramite un post pubblicato direttamente sul suo account Instagram, ha voluto lasciare messaggio di auguri a suo marito:

“Per il mio amore. Buon compleanno. Ti amo e mi manchi tantissimo in un modo che non posso esprimere. Avrei voluto che Te e Gigi foste qui per festeggiare. Desideravo cucinarti il tuo cibo preferito o una torta fatta con Gigi. Mi mancano i tuoi grandi abbracci, i tuoi baci, il tuo sorriso, le tue risate. Mi manca stuzzicarti, farti ridere e vederti fare il guastafeste. Mi manca quando ti sedevi sulla mia gamba come il bambinone che sei. Penso sempre alla tua tenerezza e alla tua pazienza. Penso sempre a come avresti affrontato certe situazioni e come mi avresti aiutato lungo tutto il mio percorso. Grazie per essere cresciuto con me e per avermi insegnato come essere forte, come vedere il meglio delle persone e lasciar perdere le parti peggiori. Ci mancano i tuoi gesti così come il meraviglioso modo in cui ci facevi sentire. Ho immaginato il tuo sorriso e i tuoi abbracci. Dio, mi mancate entrambi così tanto. La nostra vita è così vuota senza Te e Gigi. Sono distrutta dentro. Vorrei sempre piangere ma sorrido per migliorare le giornate alle nostre figlie. Non sono io quella forte, ma loro. Sono sicuro che Tu sarai orgoglioso di loro. Sorrido ogni giorno. Vorrei svegliarmi da questo incubo. Spero che Tu possa sorprenderci tornando a casa con Gigi. Sto malissimo perché non sono stata io la prima ad andarsene. Ho sempre voluto andare via per prima così mi sarei levata tutti questi dolori. Voi dovevate sentire la mia mancanza. Gigi doveva essere qui con le sue sorelle. Avrei dovuto esserci io. Ci sono così tante cose che vorrei dirvi e mostrarvi, così tante cose di cui sareste felici e di cui vorreste far parte, così tanti momenti speciali delle nostre figlie, così tante cose di cui saresti orgoglioso. Sono grato di avere dei pezzi di paradiso qui sulla Terra per cui alzarmi ogni giorno — e tutto grazie a TE. Grazie per avermi amato. In qualsiasi vita sceglierei te. Grazie per avermi dimostrato che cose il vero amore. Grazie a te per tutto. Sono sicura che Gigi stia festeggiando con te come fa sempre. Mi manca tantissimo la mia principessa. Natalia, Gianna, Bianka, Capri e Io ti auguriamo un buon compleanno. Ti amo adesso e per sempre.”