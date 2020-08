NBA, Brett Brown sulla graticola: Philadelphia pensa ad un nuovo coach?

L’anno scorso sembrava essere l’anno dei Philadelphia 76ers. Ci si aspettava tanto dalla compagine di Brett Brown, ma le loro speranze di vincere il titolo, ai tempi, si frantumarono contro i futuri campioni NBA. Uscirono a causa di un tiro allo scadere di Kawhi Leonard dopo una bellissima gara 7. Dal giorno successivo all’eliminazione, non furono poche le domande sul futuro dei 76ers, poiché il talento in casa Sixers non mancava di sicuro con Ben Simmons e Joel Embiid.

Quest’anno la squadra doveva dare delle conferme, ma ciò non è avvenuto per un motivo e per l’altro. I Sixers, oggi, sono sotto per 3-0 nella serie contro i Celtics e le speranze di tornare in corsa sembrano svanite. Chiaro che i Boston Celtics erano da subito indicati come favoriti, ma nessuno si sarebbe aspettato un possibile sweep.

Al termine di questa dura postseason, per Phila sarà tempo di analisi e cambiamenti. Secondo alcuni rumors, l’uscita dei Sixers dai playoff NBA potrebbe portare al licenziamento di coach Brett Brown. Il front office, infatti, starebbe valutando la possibilità di regalarsi un nuovo colpo in cabina di regia e portare il ‘processo’ ad uno step successivo.

Questa sera, ore 19 italiane, ci sarà il quarto atto della sfida fra Sixers e Celtics. Il futuro è già adesso in casa Phila.

