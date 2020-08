NBA, Aaron Gordon e Carter-Williams ancora out contro i Bucks

Gli Orlando Magic non avranno a loro disposizione Michael Carter-Williams e Aaron Gordon. I due non hanno mai preso parte alla serie contro i Milwaukee Bucks. La squadra ha annunciato che Gordon salterà la partita per un infortunio al tendine del ginocchio sinistro. Carter-Williams invece sarà indisponibile a causa di un’infiammazione al tendine del piede sinistro.

Orlando Magic say Michael Carter-Williams (strained tendon, left foot) and Aaron Gordon (strained left hamstring) are out today against Milwaukee Bucks. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 22, 2020

I due sarebbero stati importanti per coach Clifford, soprattutto in vista di gara 3 con la serie in perfetta parità. I Magic tenteranno di stupire ancora come avevano già fatto in gara 1. La squadra di Orlando sarà tutta sulle spalle di Nikola Vucevic.

Le esigue speranze degli Orlando Magic per passare il turno sono anche basate sul ritorno dei due giocatori. Però sia Aaron Gordon che Michael Carter-Williams non sono ancora riusciti a guarire completamente dall’infortunio. Nonostante ciò, i Milwaukee Bucks dovranno stare attenti se non vogliono brutte sorprese come quelle avute durante gara 1.

