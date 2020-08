NBA, Portland saluta Zach Collins: si opera alla caviglia

Niente da fare per Zach Collins. Il lungo dei Portland Trail Blazers è stato costretto a dare forfait per il resto dell’avventura Playoff della sua squadra a causa di un infortunio alla caviglia accusato durante la partita di play-in contro i Memphis Grizzlies di sabato scorso. Collins nelle prossime ore subirà un intervento chirurgico per riparare la frattura da stress del malleolo mediale. Operazione che lo costringerà a rimanere ai box per diverse settimane.

Il nativo del Nevada, contro Memphis era uscito accusando un dolore simile ad una banale infiammazione alla caviglia, per poi scoprire durante l’ultima risonanza magnetica effettuata mercoledì scorso, che il problema è di ben altra natura. Il 22enne – il quale ha subito anche un intervento chirurgico alla spalla ad ottobre – è riuscito a scendere in campo solo 11 volte in questa stagione viaggiando con una media di 7 punti, 6.3 rimbalzi e 1.5 assist a gara.

