NBA, buone notizie Utah: Mike Conley giocherà Gara 3

Mike Conley espleterà i controlli sanitari richiesti dalla NBA in tempo utile per giocare la terza gara della serie che vede coinvolti i suoi Utah Jazz ed i Denver Nuggets.

L’ex giocatore dei Memphis Grizzlies si era assentato dalla bolla di Orlando per assistere di persona alla nascita del figlio Elijah. Tutto sembra essere andato per il verso giusto, come ha testimoniato lo stesso Conley sul suo profilo Instagram, ed i Jazz, privi di Bojan Bogdanovic per il resto della stagione, sono lieti di riaccogliere il nativo dell’Arkansas in cabina di regia.

Conley ha iniziato, in qualità di playmaker titolare, 41 delle 47 partite giocate in stagione. Nonostante una partenza a rilento, nelle ultime 19 partite ha fatto registrare 17 punti e 5 assist di media, tirando con il 42% da tre.

Con la serie in perfetto equilibrio dopo le prime due partite, non resta che aspettare la Gara 3 di questa sera.

