NBA, George Karl non ha gradito i commenti di Mark Jackson

George Karl, ex allenatore che può vantare 1131 partite vinte in NBA, non sembra aver gradito i commenti di Mark Jackson, analista di ESPN ed allenatore a sua volta, riguardo l’attitudine difensiva di Carmelo Anthony:

“Ho sentito Mark Jackson lanciare frecciatine indirette al mio modo di allenare ed applicare la difesa durante la telecronaca di giovedì sera. Ha continuato a giudicare la difesa di Carmelo ‘non all’altezza’, ‘pavida’, ‘superficiale’, accusando ripetutamente i suoi allenatori del passato di incapacità, per avergli concesso un comportamento tanto negligente. Io ho allenato Carmelo Anthony dal 2004 al 2011 e non mi sembra di averlo rovinato in alcun modo. Ci terrei invece a porre alcuni quesiti al buon Jackson: quante formazioni All-Star hai allenato durante la tua carriera, quanti Difensori dell’Anno hai mai avuto sotto la tua gestione? Quante volte sei arrivato in finale? Ma soprattutto, non credi sia meglio riflettere a lungo sul tuo operato a Golden State? Sono diventati casualmente una dinastia dopo il tuo addio?”

La risposta di Jackson non si è fatta attendere:

“Non stavo parlando di te, caro George. Non ho fatto nomi in sede di telecronaca. Evidentemente, sentendoti così preso in causa, sei consapevole di avere delle effettive responsabilità. Volevo salutarti ricordandoti di non aver mai perso una serie di Playoff contro di te né da giocatore né da allenatore. Dio ti benedica.”

