NBA, Mike Malone ammette: “Dobbiamo fare meglio”

Dopo una gara 1 abbastanza equilibrata in cui i Denver Nuggets ebbero la meglio su un super Donovan Mitchell e sugli Utah Jazz, in gara 2, la compagine di Salt Lake City ha risposto a dovere portando così la serie in parità. Gara 3 è stata una sconfitta nettissima per i Denver Nuggets che non sono mai riusciti a rimanere in gara contro Gobert & compagnia. Il coach dei Denver Nuggets, Mike Malone, è rimasto quasi incredulo nel vedere i suoi Nuggets sotto di undici già nel primo quarto.

Prestazione al di sotto delle aspettative per Nikola Jokic. Per lui appena 15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Mike Malone, nel post-partita ha rilasciato le seguenti parole:

“Non ho ancora parlato con Jokic. 15 punti, 6 assist e 5 rimbalzi non sono brutte statistiche, però stiamo parlando di Jokic. Da lui ci aspettiamo di più. Specialmente vedendo la gara che ha fatto Rudy Gobert. Gobert ha dominato stasera. Mike Conley ha dominato stasera. Non andremo da nessuna parte se Nikola Jokic e Jamal Murray mettono insieme 27 punti. I nostri migliori giocatori devono fare ancora meglio”.

