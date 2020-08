Altra sconfitta di misura per i Philadelphia 76ers nel primo turno di Playoff NBA contro i Boston Celtics. Nella notte, la compagine di Brett Brown ha perso Gara 3 con il risultato finale di 94-102 che significa 0-3 nella serie e possibile ‘Sweep’ dietro l’angolo. C’è, però, chi all’interno dei Sixers nutre ancora una flebile speranza o quantomeno vuole evitare la vergogna di perdere 4-0, senza mettere in cascina alcuna vittoria in postseason.

Nel post-partita, un deluso Joel Embiid, ha infatti dichiarato che farà di tutto per cercare di portare a casa una W. Negli ultimi minuti della gara, Phila ha subìto un sanguinoso parziale di 10-0 che ha dato il là alla vittoria dei Celtics. Il camerunense è stato ‘cattivo’ protagonista con una serie di errori importanti in un momento delicato della gara come un passaggio intercettato da Marcus Smart e un tiro stoppato da Jayson Tatum, tutte in situazioni di raddoppio:

“Pensavo di essere diventato più bravo ad uscire dal raddoppio avversario, ma ho sbagliato. Ho fatto un paio di grossi errori. È colpa mia. Succede, ma dobbiamo andare avanti. Certo, avremmo potuto fare di più. Ora dobbiamo continuare a combattere e giocare duro. Dobbiamo aspettare domenica.” “Non possiamo arrenderci così. Non voglio subire uno sweep. Non voglio avere questa cosa nel mio curriculum. Mi sto giocando il culo. In Gara 4 farò tutto il possibile per evitare questa cosa e poi ci concentreremo una partita alla volta.

Sixers’ Joel Embiid on 0-3 hole vs. Celtics: “You can’t give up. I don’t want to be swept. I don’t want that in my resume. I’ve been playing my butt off. I’m going to come in [Game 4] and do everything that I can.” pic.twitter.com/8zQTEWebek — Ben Golliver (@BenGolliver) August 22, 2020

La situazione in casa Phila rimane comunque critica: con Ben Simmons fuori dai playoff a causa di un infortunio al ginocchio, Embiid ha dovuto sostenere tutto il peso offensivo di una squadra che ha però evidenti limiti tecnici. Senza l’australiano, Phila ha perso la sua versatilità ed Embiid è diventato l’uomo di riferimento per i 76ers, ma anche per gli avversari i quali stanno concentrando tutte le loro attenzioni su di lui.

Nonostante questo, Joel ha chiuso la partita con 30 punti + 13 rimbalzi, tirando 7 su 20 dal campo e 2 su 5 oltre l’arco. Da ricordare come Embiid abbia chiuso le ultime tre partite con una doppia-doppia.

Leggi Anche

Playoff NBA, passeggia Toronto, Jazz e Boston prendono vantaggio mentre Leonard è impossibile da fermare

NBA, Portland saluta Zach Collins: si opera alla caviglia

NBA, buone notizie Utah: Mike Conley giocherà Gara 3