NBA, Kendrick Perkins tra LeBron e Jordan: “MJ non lottava per il titolo a 35 anni!”

Nell’ennesima partecipazione ad un programma mattutino di ESPN, Kendrick Perkins ha parlato nuovamente dell’eterna questione su chi sia il GOAT della NBA, in un ristretto confronto tra LeBron James e Michael Jordan. Approfittando di una disamina dei suoi colleghi sulla serie tra Lakers e Portland, Perkins ha usato questo argomento per tornare ad esaltare il suo ex compagno di squadra. Queste le parole rilasciate da Perk:

“Non ho mai visto un giocatore che ha avuto questo tipo di pressione e ha superato i suoi limiti per tutto questo lungo periodo di tempo. Quando LeBron James era sulla copertina di Sports Illustrated all’età di 16 anni, veniva chiamato ‘Il Prescelto’ – è allora che è iniziata la pressione da parte di tifosi e media. Michael Jordan, invece, stava per essere tagliato fuori dalla sua squadra del liceo. E a proposito, LeBron sta lottando ancora per un titolo NBA? Signori, LeBron James ha 35 anni! Michael Jordan non stava lottando per un campionato a 35 anni!”

Parole che cozzano, però, con la vera storia di MJ che a 35 anni conquistò il suo sesto titolo NBA nelle famose Finals contro gli Utah Jazz, come testimoniato in lungo e in largo da “The Last Dance”.

"LeBron James is 35! Michael Jordan weren’t competing for a championship at 35!" – Kendrick Perkins

Successivamente alle curiose parole di Perk, sul web sono cominciati gli sfottò verso l’ex centro di Cleveland. Tra le tante risposte c’è stata anche quella di Jerry Hairston Jr., ex giocatore di MLB, che ha corretto in questo modo il buon Kendrick:

‘98 age 35 #Jordan

– 1st Team all defense

– 1st Team all NBA

– All Star game MVP

– #NBA MVP

– Finals MVP

– Scoring Title

– Won 6th ring. (3 peat x 2) Last Dance was a few months ago. We all saw it. 🤷🏽‍♂️ https://t.co/6NJFjibyra — Jerry Hairston, Jr. (@TheRealJHair) August 21, 2020

