Playoff NBA, Indiana dura un tempo: Miami vince 109-100 e va sul 2-0

I Miami Heat si confermano squadra ostica. In serata la squadra allenata da coach Spoelstra ha regolato gli Indiana Pacers conquistando anche Gara 2 e portandosi 2-0 nella serie. Eppure le cose per Indiana a inizio partita si erano messe discretamente: il primo quarto, infatti, la compagine di McMillan aveva chiuso in leggero vantaggio sugli avversari (24-22), mostrando un buon approccio sul parquet. Nella seconda frazione, i Pacers hanno però cominciato a subire le arrembate di Miami, perdendo il pallino del gioco nel corso verso fino parziale.

Dopo l’intervallo lungo, Miami ha confermato il suo buon atteggiamento in campo, allungando su Indiana punto dopo punto, fino a toccare un rassicurante +16 dopo circa 30 minuti di gioco. La reazione dei Pacers, dopo aver toccato il ‘fondo’, non è arrivata. Così gli Heat ne hanno approfittato allegramente, controllando il risultato anche nell’ultimo parziale.

Per gli Heat ottima la prestazione di Duncan Robinson, scorer leader con 24 punti (e un clamoroso 7/8 dall’arco), così come quelle di Goran Dragic (20) e Jimmy Butler (18). Dall’altra parte da segnalare un positivo Victor Oladipo (22 punti ma un pessimo 5 su 14 dal campo) e la coppia Brogdon & Turner con 17 punti a testa.

Miami Heat-Indiana Pacers 109-100 (Miami conduce la serie 2-0)

