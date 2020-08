Joel Embiid è molto deluso dall’andamento di Philadelphia in questi Playoff NBA: sconfitti dai Boston Celtics per 128-101, i 76ers sono ora sotto 2-0 nella serie. Il tempo per recuperare c’è, ma servono dei cambiamenti.

Senza Ben Simmons out per infortunio, Philly si è aggrappata a Joel Embiid, autore di 34 punti, 10 rimbalzi e 3 assist. Ma tutto ciò non è bastato e, alla fine, Embiid & Co. hanno ceduto il passo ai Celtics e a Jayson Tatum, top scorer di Boston.

Proprio in merito alla difesa sul numero 7 dei Celtics, Joel Embiid ha mosso delle critiche sulla strategia difensiva ideata da coach Brown, come riporta Ben Golliver del Washington Post. Queste le dichiarazioni di Embiid:

Joel Embiid on Sixers’ defense vs. Celtics’ Jayson Tatum: “Jayson has been killing it. You have to find a way to get the ball out of his hands. They want me to stay back… but we’ve got to make adjustments. Something’s got to change. It feels too easy.” pic.twitter.com/TOy3KrD3sB

