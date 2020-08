Piove sul bagnato in casa Brooklyn Nets: con un roster già ampiamente dimezzato, la compagine newyorkese non potrà contare su Joe Harris per le prossime due partite. La guardia di Brooklyn, infatti, ha lasciato la bolla di Orlando dopo la sconfitta per 99-104 contro i Toronto Raptors.

Alla base di questa decisione ci sono dei motivi personali, come scrive Tim Bontemps per ESPN: se dovesse rientrare, anche entro giovedì, Harris dovrà sottoporsi al periodo di isolamento imposto dalla NBA, saltando sicuramente Gara 3 e 4.

The Nets announce Joe Harris has left the bubble for a "non-medical personal matter." That would theoretically mean that, even if he returned tomorrow, he would be unavailable for both Games 3 and 4 of Brooklyn's series with Toronto. — Tim Bontemps (@TimBontemps) August 19, 2020

Questa notte Harris ha totalizzato 14 punti e 15 rimbalzi, confermandosi inoltre uno dei migliori tiratori da tre punti della lega (4/7, pari al 57,1%). Un duro colpo per Brooklyn che, nonostante le sconfitte nelle prime due gare, non ha sfigurato contro i campioni in carica.

Joe Harris has left The Bubble for a non-medical matter, the Nets say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 19, 2020

In vista di Gara 3, i Nets vedono sfumare la possibilità di rimonta: da tempo senza Durant e Irving, Brooklyn ha dovuto rinunciare a Dinwiddie, Jordan, Prince e Wilson Chandler che non hanno preso parte alla ripresa della stagione.

La sconfitta di ieri potrebbe essere stata l’ultima di Joe Harris in maglia Nets, visto che il suo contratto scaderà a breve: per questo motivo il GM Sean Marks sta lavorando al suo rinnovo.

Nella prossima sfida contro i Raptors, Brooklyn avrà a disposizione Jarrett Allen, autore questa notte di 14 punti, 15 rimbalzi e 5 assist, Caris LeVert (16 pt.-6 rb.-11 ast.), Temple e i vari uomini dalla panchina.

Al completo invece i Toronto Raptors, molto vicini al passaggio del turno: decisivi questa notte i 24 punti, 5 rimbalzi e 10 assist di VanVleet, Lowry (21 pt.-9 rb.-3 ast.), Siakam (19 pt.-6 rb.-3 ast.) e Powell (24 pt.-6 rb.-2 ast.).

Leggi anche:

Mercato NBA, Bertans rimane la priorità per la free agency degli Wizards

Playoff NBA: Boston vola e fa 2-0! Dallas e Utah vincono e portano le rispettive serie sull’1-1

NBA, i Lakers commentano l’orribile serata dall’arco contro Portland