La NBA pensa di spostare la Free Agency 2020 verso novembre

Ancora troppe le incertezze legate alla stagione NBA 2020-21. La più grande, forse, è quella dell’impossibilità di poter calcolare il Salary Cap previsionale per la prossima annata. Tale problematica ha messo in crisi i front office delle 30 franchigie della Lega i quali hanno chiesto direttamente ad Adam Silver delucidazioni in merito, poiché non vorrebbero muoversi sul mercato NBA 2020 senza avere dettagli su Cap Room e Luxury Tax.

Per questo motivo, la lega starebbe seriamente pensando al rinvio della prossima free agency – per ora programmata per il prossimo 18 ottobre – di un paio di settimane. Verosimilmente, i giocatori potranno testare il mercato verso inizio novembre per dare tempo a tutte le parti di definire i dettagli necessari.

Da ricordiamo come nella prossima free agency ci saranno giocatori di alto livello come Fred VanVleet, Marc Gasol e Serge Ibaka. È probabile che anche Anthony Davis declini la sua player option con i Los Angeles Lakers, per poter negoziare un contratto certamente più sostanzioso.

Leggi anche

Playoff NBA, Indiana dura un tempo: Miami vince 109-100 e va sul 2-0

NBA, 76ers in pericolo e anche Coach Brown. Si lavora per cambiare la serie

NBA, Joe Harris lascia la bolla