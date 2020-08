NBA, Donovan Mitchell commenta i 57 punti: “Posso fare ancora meglio”

Donovan Mitchell ha avuto una prestazione eccezionale durante gara 1 contro i Denver Nuggets, ma nonostante ciò, è ancora scontento per qualche aspetto del suo gioco. Intervistato ai microfoni di ESPN infatti, il giocatore ha dichiarato di non aver pensato solo ai 57 punti messi a segno, ma soprattutto all’infrazione di 8 secondi commessa nell’ultimo quarto.

“Sono errori che non posso permettermi, da leader e da playmaker. Non posso sbagliare in questo modo”