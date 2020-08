Nessuna sorpresa in gara 1 tra Toronto Raptors e Brooklyn Nets. I canadesi, infatti, si sono portati a casa la prima W della serie dopo essere rimasti in vantaggio dal primo all’ultimo minuto dell’incontro. Il risultato all’intervallo lungo, per farvi capire la differenza tra le due compagini, recitava 73-51 a favore degli attuali campioni NBA. Solo nel terzo quarto la squadra di Nurse ha avuto qualche ‘pensiero’ di troppo quando si è vista avvicinare nel punteggio di circa una decina di punti.

La verità è che Toronto è stata sempre in pieno controllo del match e nell’ultimo quarto, mattone dopo mattone, i Raptors hanno ristabilito le dovute distanze. Brooklyn le ha provate tutte per rimanere a contatto, ma la differenza qualitativa tra le due compagini è stata netta. Il risultato finale è stato quindi fissato sul 134-110. Ottima la prestazione di tutto il quintetto di Toronto: Kyle Lowry ha chiuso il match con 16 punti + 6 rimbalzi + 6 assist, Fred VanVlet, invece, si è permesso il lusso di chiudere con una doppia-doppia da 30 punti + 11 assist. Bene anche Marc Gasol (13), OG Anunoby (12), Pascal Siakam (18) e Serge Ibaka (22).

Dall’altra parte i Nets hanno messo in vetrina ancora una volta Timothé Luwawu-Cabarrot, autore di 26 punti. Bene anche Joe Harris a quota 19. Caris LeVert ha invece chiuso con una doppia-doppia da 15 punti + 15 rimbalzi. Ora si tornerà in campo nella giornata di mercoledì, in una serie che sembra avere in realtà poco da dire.

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 134-110

Playoff NBA 2020: calendario Toronto Raptors-Brooklyn Nets

Gara 1: lunedì 17 agosto, ore 22.00

Gara 2: mercoledì 19 agosto, ore 19.30

Gara 3: venerdì 21 agosto, ore 19.30

Gara 4: domenica 23 agosto, ore 00.30

Gara 5*: martedì 25 agosto, TBD (*se necessaria)

Gara 6*: giovedì 27 agosto, TBD (*se necessaria)

Gara 7*: sabato 29 agosto, TBD (*se necessaria)

