Il giocatore dei Miami Heat, Derrick Jones Jr., nella notte ha lasciato anzitempo il parquet nella partita contro gli Indiana Pacers a causa di uno scontro violento con Goga Bitadze. L’ala, dopo aver subìto un blocco da parte dell’avversario ed essere rimasto a terra per diversi minuti, ha addirittura dovuto abbandonato il campo in barella. Il giocatore ha poi tranquillizzato tutti muovendo gambe e braccia.

Derrick Jones Jr has been down for several minutes and holding his neck after taking hard screen by Goga Bitadze pic.twitter.com/4pSTTVaaQq

— gifdsports (@gifdsports) August 14, 2020