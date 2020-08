Non tutte le favole hanno il lieto fine: è il caso dei Phoenix Suns di coach Monty Williams che, dopo la vittoria contro Dallas per 128-102 non andranno ai Playoff. Decisiva, infatti, la vittoria di Portland contro Brooklyn che ha messo fine al sogno dei Suns.

Da quando la franchigia dell’Arizona ha messo piede a Orlando ha viaggiato con un rullino di marcia da top team: 8 vittorie e 0 sconfitte, nessun’altra squadra ha fatto meglio. Questa notte Devin Booker ha trascinato i suoi con 27 punti, 7 rimbalzi e 5 assist: i Playoff erano lì a un passo, ma sono svaniti all’ultimo.

C’era tanta delusione ed è proprio in questi momenti che si vede il lavoro di un allenatore, che non è solo tattico, ma anche umano. Come Samuel L. Jackson nel celebre film “Coach Carter”, Monty Williams ha parlato ai suoi ragazzi:

“C’è molta delusione e rabbia, ma passeranno. Non voglio pensare a stasera, voglio solo dirvi che vi voglio bene. Mi avete reso molto fiero di voi: per me è stato un onore allenarvi, vedervi giocare e lottare in ogni singola partita. Avete fatto qualcosa di speciale: vi siete guadagnati il rispetto di tutti.

Non mi importa cosa è successo questa sera, per me la cosa più importante è stato il percorso che abbiamo fatto: nessuno credeva in noi e gli abbiamo dimostrato chi siamo davvero. Vi siete guadagnati il rispetto di tutta la lega. Sono davvero orgoglioso di poter allenare ragazzi come voi.

Ora sta a noi decidere il nostro destino: possiamo dimenticare questa sera e continuare su questa strada per costruire qualcosa di importante oppure no. Sono sicuro che voi, come me, vogliate continuare a stupire il mondo, come abbiamo fatto. Vi voglio bene”