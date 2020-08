Paul George e Damian Lillard, con la partecipazione di Patrick Beverley, si sono attaccati reciprocamente dando vinta a una discussione che ha fatto impazzire i social. Discussione che si è conclusa pacificamente, ma che ha coinvolto anche i familiari dei due giocatori.

Durante la partita tra Clippers e Portland (vinta da George & Co.) Lillard ha sbagliato due tiri liberi, mancando il sorpasso. Due errori che hanno scatenato l’ironia di George e Beverley, ai quali Lillard ha risposto prontamente, ricordandogli le due triple sulla sirena con le quali li ha eliminati.

Come riporta Chris Haynes di Yahoo Sports, nella discussione era state coinvolte sia la sorella di Lillard che la moglie di George. Entrambe, inoltre, si sono attaccate sempre tramite social network.

A questo punto sono intervenuti Lillard e George, sotterrando l’ascia di guerra: come riporta sempre Haynes, i due si sono resi conto che si era superato il limite dello sfottò.

My @NBAonTNT report on Paul George reaching out to Damian Lillard to discuss the back and forth banter that took an ugly turn once family members got involved. pic.twitter.com/DnGv5fG5rb

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 11, 2020