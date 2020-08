NBA, Lillard risponde a George e Beverley: “Vi ho già mandati a casa una volta”

I Los Angeles Clippers hanno battuto i Portland Trail Blazers pochi minuti fa con il risultato finale di 122-117. A 18 secondi dal termine – e sul 118-117 per i californiani – Damian Lillard ha fallito due tiri liberi cruciali che avrebbero significato il momentaneo sorpasso. Niente da fare per Portland che ha successivamente ceduto la partita ai Clippers.

Nel mentre sono quindi arrivati i commenti ironici di Patrick Beverley il quale ha deriso il gesto celebrativo di Lillard con il famoso “Dame Time”, salutandolo in maniera energica, proprio come ha fatto il cinque volte All-Star di Portland quando eliminò i Thunder nella postseason dello scorso anno.

Ebbene, Lillard ha risposto ai chiari gesti post-partita di Beverley ricordandogli un paio delle sue precedenti gesta eroiche durante i playoff, di cui una proprio ai danni dell’attuale play dei Clippers:

“Chiedetemi di Patrick Beverley… l’ho mandato a casa già una volta in passato. Paul George lo stesso, l’ho mandato a casa l’anno scorso nei playoff. Il motivo per cui stanno reagendo in questo modo è per quello che si aspettano da me, che è un segno di rispetto, e mostra solo quello che ho fatto bene in passato. Quindi non sono offeso da questa cosa. Semmai, dovrebbero solo dire quanto hanno sofferto per quello che ho fatto in passato.”