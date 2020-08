Il ritorno in campo di Giannis Antetokounmpo non è durato quanto ci si aspettasse. L’ala dei Bucks e candidato maggiore per il titolo di MVP è stato infatti cacciato dal campo nella partita vinta dai Milwaukee Bucks contro i Washington Wizards, dopo uno scontro con Moritz Wagner.

Antetokounmpo ha commesso prima un fallo offensivo colpendo proprio lo stesso Wagner, poi i due giocatori hanno cominciato a discutere. La discussione è degenerata fino al punto in cui Giannis ha spinto con una testata l’avversario, costringendo l’arbitro a chiamare non solo fallo, ma anche a cacciarlo dal campo di gioco.

Giannis gets ejected from tonight's game. pic.twitter.com/POg9CZnhgo — FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) August 12, 2020

“Un gesto terribile, se potessi tornare indietro a quel momento, non lo rifarei. Alla fine, siamo tutti umani, commettiamo tutti errori”

Il giocatore ha spiegato come non fosse Wagner ad averlo frustrato in particolare, ma l’intera situazione ha contribuito ad innervosirlo. La mossa non è molto piaciuta alla star dei Wizards, Bradley Beal, il quale ha velocemente tweetato l’accaduto. Ricordiamo che Beal non ha partecipato alla ripartenza della stagione a causa di un infortunio alla spalla destra.

We head butting? FOH — Bradley Beal (@RealDealBeal23) August 12, 2020

Per quanto riguarda Antetokounmpo, non si sa ancora quale punizione dovrà pagare. La notizia positiva è stata sicuramente la vittoria dei suoi contro i Wizards, guidati da Brook Lopez con 24 punti e da Sterling Brown che ne ha portati 23 dalla panchina. I Bucks hanno già assicurato il primo posto a Est, e per questo motivo sperano che la punizione non duri più di una giornata, per non ritrovarsi alla prima partita dei playoff senza la loro stella e MVP della stagione in carica.

