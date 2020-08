NBA, 51 punti e vittoria per Damian Lillard

Nella partita di stanotte contro Philadelphia, Damian Lillard ha segnato 51 punti, portando i suoi a un’importante vittoria in ottica Playoff. E Lillard ha realizzato anche la giocata chiave della partita. A 3 minuti dalla fine i Sixers sono sopra di uno ma Dame segna da 3 con il fallo, portando i suoi in vantaggio di 2 punti. Il nativo di Oakland ha poi parlato di come è stato vedere il tabellone con Portland avanti di due lunghezze:

“Sono stato contento perché volevo arrivare al punto in cui noi eravamo avanti per poi mantenere il vantaggio. Non è bello giocare quando si è sotto e si pensa: ‘Siamo sotto di due, se segnano da 3 non li recuperiamo più’. Quindi ho visto il tabellone e mi sono detto: ‘Adesso non facciamoci recuperare, chiudiamo la partita. Basta cercare guai con la nostra stagione’. Stavo pensando proprio questo”

Dopo aver sbagliato due tiri liberi e un potenziale game winner da 3 negli ultimi 20 secondi di partita nella sconfitta di sabato contro i Clippers, Lillard ha risposto così alle provocazioni arrivategli. Per Dame si tratta inoltre della quinta partita con almeno 50 punti nel corso di questa stagione. Le medie della regular season 2019/20 parlano per lui: nelle 63 partite giocate Damian ha viaggiato a 29 punti, 8 assist e 4,3 rimbalzi di media ad allacciata di scarpe, tirando con il 45,6% dal campo.

Ad aiutare Dame a portare a casa la partita ci ha pensato Carmelo Anthony con i suoi 20 punti segnati, i quali lo hanno anche portato al quindicesimo posto nella classifica dei giocatori con più punti realizzati nella storia della NBA.

Con la vittoria di ieri, Portland si è portata a 0,5 vittorie di differenza rispetto ai Memphis Grizzlies, i quali hanno raccolto una sconfitta contro i Raptors. Il successo contro Philadelphia ha portato anche all’eliminazione aritmetica di Pelicans e Kings dalla corsa Playoff. Ai Blazers rimangono 2 partite da giocare contro Dallas e Nets, entrambe già qualificate alla Post-Season. Se Portland dovesse vincere tutte e 2 le partite avrebbe un posto assicurato al torneo di Play-In.

