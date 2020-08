NBA, Mike Budenholzer su Luka Doncic: “Mi ricorda Tim Duncan”

La giovane superstar dei Dallas Mavericks Luka Doncic è abituata a paragoni pesanti. Infatti lo sloveno è stato più volte paragonato a leggende assolute della NBA come Magic Johnson e Michael Jordan. Tutti giocatori abituati ad avere nelle mani numerosi possessi.

Invece, secondo l’allenatore dei Milwaukee Bucks Mike Budenholzer, la giovane guardia assomiglierebbe a Tim Duncan. Coach Bud ha espresso questa sua personale osservazione dopo la mostruosa prestazione di Doncic realizzata proprio contro i Bucks la scorsa notte. Infatti Luka Magic ha realizzato una tripla doppia da 36 punti, 14 rimbalzi e 19 assist.

Il coach dei Bucks si è così espresso al giornalista di ESPN Tim Bontemps:

“Parlando di guardie che gestiscono in quel modo il pallone, non mi viene in mente nessun giocatore. Se invece penso a Tim Duncan, ricordo che il suo secondo anno nella lega è stato devastante. Come Duncan, anche Doncic è subito stato in grado di fare la differenza. Le cose che riesce a fare con la palla in mano e il modo in cui gioca, sono davvero impressionanti.”