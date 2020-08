NBA, De’Aaron Fox sull’eliminazione: “Avremmo potuto fare di più”

Gli Houston Rockets mandano al bar i Sacramento Kings. Anzi no, direttamente fuori dalla bolla. La sconfitta per 129 a 112 ghigliottina il sogno Playoff della squadra di coach Luke Walton, alla quale rimangono ora due partite da giocare, contro New Orleans Pelicans e Los Angeles Lakers, in cui dare solamente il massimo. L’ennesima povera prestazione si è tramutata nella quinta sconfitta in sei partite giocate in questo campionato post-Covid e, forse, l’eliminazione era oramai prettamente una questione di tempo.

Fiumi di delusione scorrono nelle vene di De’Aaron Fox, stanotte il migliore dei suoi con 26 punti, 2 rimbalzi e 9 assist. Il classe ’97, selezionato con la quinta scelta al Draft 2017, non ha nascosto la sua amarezza nel post partita:

“Ci sentiamo come se non ci fossimo dati realmente un’opportunità. Sento che non abbiamo giocato bene in queste ultime partite. Avremmo potuto fare di più. A questo punto dobbiamo solamente giocare le ultime due partite dando il meglio di noi.”

La stagione NBA di De’Aaron Fox e dei Sacramento Kings terminerà ufficialmente tra pochi giorni.

