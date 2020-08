NBA, Devin Booker: “Kobe mi è sempre accanto”

Devin Booker è cresciuto idolatrando pedissequamente Kobe Bryant. Una volta entrato nella NBA nel 2016, l’attuale stella dei Phoenix Suns ebbe l’onore di giocare contro il suo esempio in una partita ufficiale. In quell’occasione Booker mise a referto 28 punti, impressionando genuinamente un Bryant che, al termine dell’incontro, lo omaggiò di un paio di scarpe autografate, recanti in aggiunta il messaggio “Be Legendary“.

Questo invito ha colpito profondamente il numero 1 dei Suns, che si è addirittura tatuato la frase all’altezza dell’avambraccio destro.

Dopo l’ennesima prestazione convincente (20 punti e 10 assist), messa in scena ieri notte nella vittoria contro gli Indiana Pacers, il figlio di Melvin ha rilasciato parole encomiabili in onore del suo idolo:

“Kobe è sempre accanto a me. Porto sempre il messaggio “Be Legendary” in campo, scrivendolo visibilmente sulle mie scarpe, che sono proprio quelle di Kobe. E’ un’iniziativa volta a non perdere mai di vista il mio obiettivo. Siamo ancora imbattuti nella bolla e voglio assolutamente continuare questo percorso di crescita ed affermazione. I 28 punti di media a partita ed il tiro della vittoria contro i Clippers sono dedicati a lui. Voglio rendergli omaggio in campo e ringraziarlo ancora per i consigli che mi diede all’inizio della mia prima stagione.”

