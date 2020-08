Risultati NBA: Colpaccio Nets. Doncic formato MVP e i Suns si aggrappano a Booker

(54-14) Milwaukee Bucks 116-119 Brooklyn Nets (32-35)

Doveva essere una passerella per i Bucks, e invece, i Brooklyn Nets sono riusciti a spuntarla. Nonostante le assenze di più di metà squadra, ricordiamo quelle a lungo termine delle stelle Durant, Irving e DeAndre Jordan, e quelle di stasera di giocatori fondamentali quali LeVert, Jarrett Allen e Joe Harris, le riserve dei Nets hanno dato del filo da torcere alla franchigia di Milwaukee, portandosi a casa una vittoria importantissima.

Già dal primo quarto si sente che la partita non sarà come le altre, Antetokounmpo ne mette a segno subito 12, tra cui due triple, ma sono i Nets ad avere la meglio, e a chiudere il primo quarto sul 40-34. Sugli scudi Luwawu-Cabarrot che va a segno per 10 punti, 8 invece per il compagno Kurucs. Notare inoltre la prestazione di Jamal Crawford che a 40 anni debutta con i Nets in una notte dolce amara, condita da 3 punti e 3 assist nel primo, e un infortunio all’inizio del secondo quarto. La squadra di Brooklyn rimane avanti anche nel secondo quarto guidata sempre da Luwawu-Cabarrot, molto preciso, che chiuderà con 26 punti e 5/7 da tre. Un grande aiuto arriva però dalle due panchine, che viaggiano su binari opposti. Se per i Nets, Justin Anderson porta 11 punti, con 3 triple prima che suoni la sirena del primo tempo, per i Bucks è Budenholzer a sorprendere, lasciando in panchina nel secondo tempo sia Antetokounmpo che Middleton, a riposo.

Il quarto quarto vede ancora le due stelle Bucks in panchina, e la rimonta provata dalle riserve di Milwaukee, con Ilyasova e Korver rispettivamente da 11 e 13 punti, e guidati da un DiVincenzo che alterna ottime giocate a possessi pessimi. La partita viene chiusa da un tiro in sospensione di Garrett Temple a 6 secondi dalla fine, che regala la vittoria ai Nets.

(28-39) Sacramento Kings 110-114 Dallas Mavericks (41-29) [OT]

Nella seconda partita della serata, la fa da padrone Luka Dončić, con una prestazione maiuscola e una tripla doppia da 34 punti, 20 rimbalzi e 12 assist, trascinando i Mavericks alla vittoria, seppure all’overtime contro dei Sacramento Kings che dimostrano di non voler mollare la presa.

I Mavericks iniziano la partita carichi e dopo un’iniziale incertezza che li porta sul 8-17, vengono aiutati da Porzingis e Hardaway Jr, in serata positiva, che portano la squadra di Dallas a chiudere sul 37-27 con 10 punti di vantaggio.

Triple-double for Luka Doncic… DAL has cut the deficit to 1!@dallasmavs 94@SacramentoKings 95 2:20 left on NBA LP ➡️ https://t.co/N7YH6TOnFD pic.twitter.com/7wI5nqTF8R — NBA (@NBA) August 4, 2020

Nonostante le ottime prestazioni dei tenori dei Mavs, i Sacramento Kings sono sempre in palla e non mollano, giocando colpo su colpo, e lasciandosi guidare dalla loro stellina DeAaron Fox, in serata da 28 punti, 9 assist e 3 rimbalzi. Alla partita non bastano però i 48 minuti per decretare un vincitore e si va all’overtime. Proprio un errore di Fox alla sirena, non regala la vittoria ai Kings che cadono sul 102-102 sotto i colpi di un jumper prima, e una tripla di Dončić poi, con cui i Mavs prendono il più tre. Da lì il risultato sembra scritto, e i Kings non riescono a mettersi più in carreggiata. Da segnalare inoltre, oltre ai già citati Porzingis e Tim Hardaway Jr, anche la doppia doppia di Finney-Smith da 16 punti e 16 rimbalzi, e i 21 punti portati dalla panchina da Buddy Hield, inutili ai Kings.

(45-22) Los Angeles Clipppers 115-117 Phoenix Suns (29-39)

Vittoria sorprendente per i Phoenix Suns, guidati da un magnifico Devin Booker. La guardia decide di volerla decidere da solo, e mette a segno 35 punti, compreso il buzzer beater che manda a casa Kawhi e compagni.

I Suns rimangono avanti per tutti il primo tempo, in cui spiccano proprio le prestazioni di Booker da una parte, e del duo Leonard e George dall’altra. La franchigia di Phoenix inizia il secondo tempo con un rassicurante più 10 sugli avversari, in cui si inseriscono le prestazioni ottime di Ayton e Rubio, rispettivamente da 19 e 18 punti, e 4 assist per entrambi. La partita continua sugli stessi binari fino al quarto quarto, in cui Kawhi Leonard prova a mettersi sulle spalle la squadra chiudendo con 27 punti e 7 rimbalzi. Poco precisi in generale i Clippers, con Paul George che mette una sola tripla su sette nonostante i 23 punti e Lou Williams che rientra ma non riesce ad essere molto impattante.

La gara viene quindi decisa da un tiro dalla media di Booker, che riesce a smarcarsi nonostante l’ottima difesa dello stesso George e a portare i Phoenix Suns in trionfo.

(42-26) Indiana Pacers 120-109 Orlando Magic (32-36)

Sono i Pacers ad interrompere la striscia vincente della franchigia di casa, i Magic, dopo cinque vittorie consecutive, a deciderla è uno scatenatissimo TJ Warren, che da quando ha messo piede nella bolla sembra rinato. Il match potrebbe chiudersi nel primo quarto, col punteggio di 43-22 a favore della franchigia dell’Indiana. A nulla servono i 24 punti e 10 rimbalzi di Vucevic e i 21 punti di Aaron Gordon.

T.J. Warren's last 3 games: 🔥 53 PTS, 9 3PM (career-highs)

🔥 34 PTS, 11 REB, 3 STL, 4 BLK (career-high)

🔥 32 PTS, 13-17 FGM@TonyWarrenJr ties Jermaine O'Neal for the most PTS over a 3-game span in @Pacers history! #IndianaStyle pic.twitter.com/cQU0QaJQbv — NBA (@NBA) August 5, 2020

Il secondo quarto si apre con una penetrazione di TJ McConnell e un’ottima tripla di Miles Turner, il quale chiuderà la serata con 21 punti a segno. Gli Orlando Magic non sembrano poter rientrare in partita in nessun modo, e si affidano alle iniziative dei singoli, come la palla rubata con conseguente schiacciata dello stesso Gordon. Warren è però implacabile e risulta preciso da ogni posizione: penetrazione, fadeaway, media distanza e tiro dall’arco, ne mette dentro di ogni e chiude la partita con 32 punti e soprattutto 4/5 dall’arco. In tre gare all’interno della bolla il giocatore dei Pacers ha una media altissima di 40 punti a gara, diventando recordman dei Pacers.

(43-25) Miami Heat 112-106 Boston Celtics (44-23)

I Miami Heat confermano l’ottimo stato di forma andando a vincere anche con una seria contendente al titolo. Nonostante facciano ancora discutere i motivi dell’assenza di Jimmy Butler, gli Heat si fanno guidare da un sempre attivo Bam Adebayo, con 21 punti e 12 rimbalzi, da Duncan Robinson da 21 punti e soprattutto da Dragic, che dalla panchina ne porta 20 ai compagni.

Il primo quarto è a favore della franchigia di Miami, seppure i Celtics abbiano dalla loro Jayson Tatum, piuttosto in forma anche in questa partita, che va a segno con diversi layup. A supportarlo è una prestazione corale della squadra di Boston, in cui tutto il quintetto è in doppia cifra, con Tatum da 23 punti, e Kemba Walker da 15, unico realizzatore a tirare dalla lunga distanza in una serata pessima su questo punto di vista, solo 10/33 per l’intera squadra.

Miami invece è piuttosto ispirata anche dall’arco, andando a segno con più uomini, Dragic e soprattutto Iguodala. Continua la prestazione di Adebayo, da segnalare un rimbalzo offensivo spettacolare, con cui recupera e mette a segno una palla importante per i suoi. Il terzo quarto peggiora le cose, con gli Heat che continuano a fare propria la partita andando sul +11, seppure gli avversari non diano impressione di aver staccato la spina, come dimostrato dalla tripla messa a segno da Walker dal logo allo scadere del tempo.

Tutto ciò non basta però a Boston per impensierire gli avversari, e la squadra bianco-verde cade sotto i macigni di Adebayo e compagni. Da segnalare inoltre l’uscita per infortunio di Dragic nel finale.

(31-38) Portland Trail Blazers 110-102 Houston Rockets (42-25)

Una sfida piuttosto equilibrata che viene decisa da una tripla di Carmelo Anthony realizzata nell’ultimo minuto di gioco, che da il via al vantaggio per Portland, e riporta la squadra al nono posto, con vista playoff.

Ed è proprio con i fari su Anthony che si apre il primo quarto, Melo va a segno con una tripla e Portland passa in vantaggio. La strategia dei Rockets passa dallo small ball e dall’abilità dei suoi interpreti di far girare la palla, mandando in confusione la difesa avversaria, e i primi tre punti, sono ad opera del loro miglior realizzatore, James Harden. Il Barba è in una serata piuttosto complicata, oltre ai 23 punti e 9 assist sembra avere un problema di falli, e nonostante Jeff Green ne porti 22 dalla panchina, non bastano a salvare i texani dalla prima sconfitta ad Orlando.

Il primo e il secondo quarto si dimostrano molto equilibrati, con Portland guidata dal solito duo McCollum e Lillard, entrambi in serata da 20 e 21 punti, e da Nurkic, in doppia doppia da 18 punti e 19 rimbalzi. Il primo tempo chiuso sul 61-56 sembra dare ottime speranze ai Trail Blazers, che ci credono, e rientrano il campo allo stesso modo, facendo punti. I Rockets d’altra parte sembrano rimanere meno concentrati, e perdono parecchi confronti a rimbalzo e subiscono alcune rubate da CJ McCollum che portano punti in transizione.

L’ultimo quarto porta alcune accelerazioni da paura di Russell Westbrook che piegano in due la squadra di Portland, che però reagisce bene, e si riporta sul +2 guidata dall’uomo copertina Damian Lillard. Proprio la tripla di Melo manda i texani in uno stato di disperazione da cui non riescono a uscire, chiudendo la partita sul 110-102 per i Trail Blazers.