NBA Foundation donerà 300 milioni alla comunità nera

L’NBA ha annunciato mercoledì che donerà 300 milioni nei prossimi 10 anni per aiutare la Fondazione NBA a

Lo ha affermato il giornalista di Bleacher Report Howard Beck condividendo il comunicato NBA.

Nello specifico l’obiettivo della Fondazione NBA è quello di

L’obiettivo è quello di aiutare i giovani della comunità nera ad ottenere un lavoro, mantenere l’occupazione durante scuole superiori e università e avanzare nella carriera dopo la laurea.

“Il problema del razzismo sistematico e della brutalità della polizia nel nostro paese deve finire. Come giocatori abbiamo un ruolo in primo piano quando si tratta di usare le nostre voci per aiutare a mettere in pratica soluzioni concrete, ma c’è ancora moltissimo lavoro da fare, sia mentre saremo ad Orlando, sia nel medio-lungo termine, per cambiare la nostra società.”