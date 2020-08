NBA, Donovan e Budenholzer migliori coach dell’anno secondo la NBCA

L’allenatore dei Milwaukee Bucks e quello dei Oklahoma City Thunder sono stati eletti migliori allenatori dell’anno 2020. Il premio, Michael H. Goldberg NBCA Coach of the Year Award è stato conferito dai loro colleghi. A riportare la notizia è Duane Rankin di azcentral.

Milwaukee Bucks Head Coach Mike Budenholzer and Oklahoma City Thunder Head Coach Billy Donovan are the 2020 recipients of the Michael H. Goldberg NBCA Coach of the Year Award, the National Basketball Coaches Association announced today. pic.twitter.com/pkmUQiazWj — Duane Rankin (@DuaneRankin) August 3, 2020

Il riconoscimento è sicuramente meritato per quelli che sono i percorsi delle franchigie fino a questo momento. I Bucks infatti, nonostante fossero tra le favorite ad Est, hanno e stanno dominando la Conference, mostrando di essere (forse) un gradino sopra tutte le altre squadre dell’Atlantico. Guidati da Giannis la squadra ha mostrato solidità in ogni reparto e quest’anno pare davvero essere diventata una macchina inarrestabile semi-perfetta. Chiedere alle vittime illustri in regular season.

Donovan invece ad Oklahoma ha completamente mancato i pronostici. Le quotazioni iniziali infatti vedevano una squadra che, dopo lo smantellamento di inizio anno, avrebbe veleggiato placida fuori zona playoff. Invece l’allenatore di New York è riuscito a creare un gruppo che ha mostrato un basket corale e di qualità e che sotto la guida di Paul e Gallinari ha conquistato i playoff.

Per Budenholzer questo vuol dire il secondo titolo consecutivo, dopo quello del 2019 ed il terzo in assoluto. Il che lo proietta tra i grandi allenatori che oggi gestiscono una squadra all’interno della Lega. L’anno scorso però il titolo non è arrivato, nemmeno quello di Conference. Vediamo se quest’anno invece sia la volta buona per entrare nell’olimpo dei grandi e riuscire a guidare i Bucks ad un titolo che manca da oltre 40 anni.

Il Coach of the Year dei ben più noti NBA Award, invece, verrà deciso nel corso delle prossime settimane in base alle votazioni dei media di tutto il mondo.

