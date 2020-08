NBA, i Pelicans tornano a vincere, soddisfatto del minutaggio Zion Williamson

Dopo un inizio di ripresa NBA un po’ complicato, i New Orleans Pelicans tornano a vincere contro i Memphis Grizzlies, al momento i favoriti per l’ultimo posto disponibile nella corsa ai Playoffs NBA 2020.

Senza dubbio la presenza in campo di Zion Williamson ha portato alla squadra la vittoria. Poiché si è dovuto allontanare dalla bolla di Orlando per motivi familiari, la prima scelta al Draft 2019 ha dovuto trascorrere un breve periodo di quarantena prima di ricominciare a giocare. Lo staff ha consigliato l’allenatore di tenere basso il suo minutaggio, non solo per il lungo tempo trascorso lontano dal parquet, ma anche per non appesantire il ginocchio che fino ad ora lo ha più volte messo in difficoltà.

Ieri finalmente i minuti per il giocatore sono aumentati, e lo si è visto sulla qualità del gioco e soprattutto sul risultato finale. Queste le parole di Zion Williamson nel post partita:

“Non voglio mentire: ogni volta che nel quarto periodo sono costretto a restare in panchina e non posso dare una mano ai miei compagni, ci sto male. Per questo ho detto che mi sento di nuovo vivo, perché è fantastico per me aver preso parte alla vittoria di stasera”.

E’ stata una grande occasione per mettersi in gioco, soprattutto in una partita importante come questa. Zion ha concluso la gara con 23 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, dando la possibilità ai Pelicans di piazzarsi all’undicesima posizione della Western Conference. In questo momento la franchigia è davvero a un passo da poter accedere alla postseason. Con un record 29-38, se la squadra dovesse continuare a vincere potrebbe veramente puntare lo sguardo verso i Playoffs. All’ottavo posto, però, ci sono Ja Morant e compagni, che con un record di 32-36 cercano di tenersi ben lontani dagli avversari.

In NBA spesso le sorprese accadono, specialmente in questo periodo. In un ambiente nuovo come la bolla di Orlando, con delle partite più strane del solito, ci si può aspettare di tutto.

