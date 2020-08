NBA, LeVert ne segna 34 e Brooklyn supera Washington 118-110

Caris LeVert ha segnato 25 dei suoi 34 punti nella seconda metà del match con cui ha trascinato i suoi Brooklyn Nets alla vittoria contro i Washington Wizards con il risultato finale di 118-110. La partita è rimasta in equilibrio fino a 5 minuti dal termine – quando il punteggio recitava una parità assoluta sul 100-100 – poi Brooklyn ha alzato le marce, chiudendo la questione sul finale. Una vittoria certamente importante per la compagine newyorchese poiché ha sostanzialmente reso ancora più impraticabile l’inseguimento all’ottavo posto per i capitolini.

Per Brooklyn bene anche Joe Harris, il quale ha realizzato 27 punti, e Jarrett Allen, quest’ultimo in tabellino con 22 punti e 15 rimbalzi. Dall’altra parte non sono bastati i 30 punti + 13 rimbalzi di Thomas Bryant ed i 22+10+8 di Troy Brown. Da ricordare come entrambe le squadre sono entrate nella bolla senza diversi giocatori importanti. I Wizards, ad esempio, sono arrivati ad Orlando senza i loro primi due migliori realizzatori, ossia Bradley Beal e Davis Bertans. I Nets, invece, devono affrontare le assenze di DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie e Taurean Prince, così come quella di Wilson Chandler.

I Nets sono ora avanti ben 7 partite rispetto a Washington che occupa la nona posizione nella Eastern Conference.

Brooklyn Nets-Washington Wizards 118-110

