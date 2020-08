NBA, Anthony Davis spiega i soli 7 tiri presi contro i Toronto Raptors

Dopo aver realizzato 34 punti in 35 minuti (16/17 ai liberi) nella vittoria dei Lakers contro i Clippers nella nottata di giovedì, Anthony Davis non è invece riuscito a ripetersi contro i Toronto Raptors. Il lungo – nella sconfitta contro i canadesi – ha messo a segno solo 14 punti tirando 7 volte campo, in controtendenza con le solite responsabilità offensive a cui era abituato.

Tuttavia, il capo allenatore dei Lakers, Frank Vogel, ha dichiarato che AD ha giocato con la giusta intensità e nella maniera più corretta anche in attacco, senza forzare. Vogel ha anche aggiunto che ci sono stati momenti in cui i gialloviola hanno perso il controllo difensivo, soprattutto dal perimetro, concedendo troppo a Kyle Lowry & co.

Anthony Davis ha cercato di dare una spiegazione alla sconfitta di 15 lunghezze e sulla sua poca produzione offensiva:

“Non abbiamo tirato molto bene stasera dal campo e dall’arco, così come non abbiamo sfruttato il loro raddoppio su di me. Penso che se avessimo fatto un paio di tiri in più nei momenti giusti del match, staremmo parlando di tutt’altra partita.”

In effetti, i Lakers hanno sparato con un pessimo 10 su 40 dall’arco, certamente un bottino insufficiente se si vuole pensare di portare a casa una W contro gli attuali detentori del titolo NBA. In ogni caso, Davis non si è detto per nulla preoccupato della sconfitta, indicando a suo modo la via:

“Non sono preoccupato. Finché giochiamo bene in difesa non ci sono problemi, mentre in attacco dobbiamo solo essere più precisi per tornare ai nostri standard.”

