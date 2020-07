NBA, falso positivo per i Sacramento Kings

Secondo il sito ESPN, un giocatore dei Sacramento Kings è dovuto rimanere in isolamento nella bolla NBA per due giorni dopo che il tampone a cui era stato sottoposto aveva avuto un risultato inconcludente. Lo stesso giocatore si è sottoposto, ieri e oggi, a due nuovi tamponi, entrambi risultati negativi. Grazie a questi esiti dovrebbe poter giocare nella partita contro i San Antonio Spurs in programma nella notte italiana.

I protocolli della NBA prevedono che i giocatori o membri dello staff che hanno dei falsi positivi nei test per il Covid-19 devono registrare due test consecutivi negativi nell’arco di 48 ore per poter uscire dall’isolamento. Lo scenario peggiore è che una stella della lega possa perdere una partita o più proprio per colpa di un falso positivo. Uno studio statunitense ha mostrato che, su 1000 tamponi, 5 danno di media un risultato inconcludente. La lega, insieme a un gruppo di dottori e scienziati, sta cercando un modo per ridurre le 48 ore di quarantena previste dai protocolli. Tuttavia, i limiti dettati dalla scienza e dalle tecnologie stanno di fatto impedendo ogni possibile sviluppo sotto questo punto di vista.

Anche oltre squadre oltre ai Kings hanno avuto gli stessi esiti dai test. Questi falsi positivi riguardavano però lo staff della squadra, e per ora non avevano preoccupato troppo l’NBA. Ma con il ritorno delle partite, e il rischio di non avere giocatori chiave, la lega si sta muovendo anche in questa direzione.

I Sacramento Kings attualmente si trovano decimi in classifica nella Western Conference con 3,5 vittorie di differenza con i Memphis Grizzlies, ottavi e in zona Playoff. A roster possono però contare diversi giocatori interessanti, come De’Aaron Fox, Bogdan Bogdanovic e Buddy Hield che, se riusciranno a dire la loro nella ripartenza nella bolla NBA, potranno portare la squadra californiana ai Playoff dopo 14 anni.

