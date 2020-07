NBA, LeBron James: “È bello essere tornati a giocare!”

LeBron James nella notte ha trascinato i suoi Los Angeles Lakers alla vittoria contro i Clippers nella prima partita di questa ripartenza NBA. Il giallioviola nel postpartita ha quindi commentato l’inginocchiarsi di tutti i giocatori, staff e arbitri durante New Orleans Pelicans-Utah Jazz e, appunto, Lakers-Clippers, per riportare l’attenzione sui temi sociali che stanno attanagliando gli Stati Uniti da ormai diversi mesi. Queste le parole del giocatore:

“Il gioco del basket è sempre stato più grande di un semplice palla che rimbalza con 10 giocatori e qualche arbitro. È un’opportunità per utilizzare la nostra visibilità e diffondere amore e fratellanza in tutto il mondo. Comprendiamo cosa sta succedendo nella società in questo momento e stiamo usando la ripartenza NBA in questo modo. Noi, come giocatori, allenatori, come franchigie, vogliamo continuare a lanciare messaggi di questo tipo. Stasera è stato un buon inizio. È bello riavere la NBA.”