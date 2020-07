NBA, Adam Silver: “Si sono inginocchiati tutti? Solo rispetto”

Il ritorno in campo della NBA vede un cambiamento della gestione del ginocchio a terra durante l’inno. Il gesto di inginocchiarsi sarebbe tecnicamente vietato dal regolamento NBA ma – visto le particolari circostanze e con la lega impegnata in prima linea a sostenere il movimento BLM – non si vedrà l’applicazione della regola. Nella notte abbiamo visto come giocatori, allenatori e arbitri siano uniti sulla questione. Il commissioner NBA, Adam Silver, ha voluto far chiarezza una volta per tutte. Ecco la sua dichiarazione:

“Rispetto la protesta pacifica, per la giustizia sociale, messa in atto dalle nostre squadre in modo unito e quindi, date queste circostanze uniche, non applicheremo la regola che obbliga a stare in piedi durante l’inno nazionale.”

Durante le trattative tra NBA e NBPA per la ripresa della stagione, i giocatori avevano chiesto con forza di poter mandare un messaggio sociale. La lega ha accettato, infatti sui campi compare lo slogan “Black Lives Matter”. Inoltre i giocatori possono inserire un messaggio sociale sulla canotta, al posto del proprio nome.

I New Orleans Pelicans hanno rilasciato una dichiarazione, subito dopo la partita. Nella nota troviamo le motivazioni che hanno spinto il loro team a inginocchiarsi:

“I New Orleans Pelicans sostengono gli ideali della libertà di parola e il diritto di protestare pacificamente. Insieme agli Utah Jazz, la nostra organizzazione ha deciso di unirsi alla NBA per supportare i nostri giocatori e i nostri allenatori. Per promuovere un cambiamento significativo, relativamente a quanto riguarda la giustizia sociale e l’uguaglianza, i New Orleans Pelicans si sono associati ai propri giocatori e al proprio staff per creare l’Alleanza per la Guida alla Giustizia Sociale, incaricata di promuovere il dialogo, l’ascolto e l’apprendimento e per creare un cambiamento positivo nella nostra comunità e nel nostro paese.”

Anche Donovan Mitchell ha mandato un messaggio di giustizia sociale. Dopo la partita, la guardia dei Jazz si è presentata indossando un giubbotto antiproiettile: un chiaro messaggio contro la brutalità della polizia.

Donovan Mitchell brought a bullet proof vest with him to the game as a statment on police brutality. The back has names of victims. pic.twitter.com/Ct7gzq19CY — Malika Andrews (@malika_andrews) July 31, 2020

