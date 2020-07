NBA, le scarpe usate in Italia da Michael Jordan valgono 850 mila dollari

Sicuramente in seguito al successo planetario di The Last Dance, la leggenda di Michael Jordan ha superato ogni confine immaginabile. A conferma di ciò, è arrivato l’annuncio della più grande casa d’aste del mondo, la londinese Christie’s. Infatti quest’ultima metterà all’asta 11 paia di scarpe indossate dal GOAT.

Tra queste sono presenti le Jordan Olympic, calzate ai Giochi Olimpici di Barcellona nel 1992 con il leggendario Dream Team e le sue prime Nike. Ma il pezzo pregiato della collezione è made in Italy.

Infatti il 25 agosto 1985, Jordan disputò una partita di esibizione a Trieste con la maglia della Stefanel, mettendo a segno ben 41 punti. Ciò che rese memorabile quell’evento fu una schiacciata di MJ che distrusse completamente il tabellone, lasciando il pubblico italiano completamente in visibilio. Questa fu la prima e unica occasione in cui Jordan distrusse un tabellone nel corso della sua carriera.

Per questo motivo, il valore di queste scarpe ha raggiunto una stima iniziale all’asta di 850 mila dollari. Chi vorrà accaparrarsi il prezioso cimelio, dovrà probabilmente sborsare più di un milione. Questo fa capire come il mito di Michael Jordan rimarrà per sempre impresso nella mente di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ammirarlo.

